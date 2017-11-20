Эррера останется в "Манчестер Юнайтед" еще на один сезон

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Эррера останется в "Манчестер Юнайтед" еще на один сезонПолузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера останется в своем клубе еще на один сезон, информирует The Sun.

По сведениям издания, "красные дьяволы" планируют воспользоваться пунктом в контракте 28-летнего хавбека и продлить с ним соглашение еще на один сезон. При этом в будущем "Юнайтед" рассчитывает достичь соглашения с Эррерой, которым интересуются каталонская "Барселона" и мадридский "Атлетико", о заключении новой долгосрочной сделки. Сам футболист готов продолжить свои выступления за самый титулованный клуб Англии.

Напомним, в "Манчестер Юнайтед" определились с суммой, которая будет выделена на покупку Бэйла и Гризманна. | soccernews.ru

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