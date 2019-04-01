Эррера озвучил "Манчестер Юнайтед" финансовые требования по новому контракту
"Манчестер Юнайтед" ведёт переговоры с полузащитником Андером Эррерой о продлении контракта, сообщает The Sun.
По сведениям издания, футболист озвучил клубу свои финансовые требования по новому соглашению - он хочет зарабатывать 12 миллионов евро за сезон.
"Красные дьяволы" пока предлагают 29-летнему испанцу 10,4 миллиона. Возможно, в скором времени стороны придут к компромиссу.
Действующий контракт между Эррерой и "МЮ" истекает в июне этого года. За ситуацией следят "Арсенал" и ПСЖ.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|32
|79
|2
|Манчестер Сити
|31
|77
|3
|Тоттенхэм
|31
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|31
|61
|5
|Арсенал Лондон
|30
|60
|6
|Челси
|31
|60
|7
|Вулверхэмптон
|31
|44
|8
|Лестер Сити
|32
|44
|9
|Эвертон
|32
|43
|10
|Уотфорд
|31
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|31
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|31
|28
|19
|Фулхэм
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|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14