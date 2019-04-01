Эррера озвучил "Манчестер Юнайтед" финансовые требования по новому контракту

"Манчестер Юнайтед" ведёт переговоры с полузащитником Андером Эррерой о продлении контракта, сообщает The Sun.

По сведениям издания, футболист озвучил клубу свои финансовые требования по новому соглашению - он хочет зарабатывать 12 миллионов евро за сезон.

"Красные дьяволы" пока предлагают 29-летнему испанцу 10,4 миллиона. Возможно, в скором времени стороны придут к компромиссу.

Действующий контракт между Эррерой и "МЮ" истекает в июне этого года. За ситуацией следят "Арсенал" и ПСЖ.

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