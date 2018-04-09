Эррера плюнул на герб "Манчестер Сити"

В перерыве матча против "Манчестер Сити" полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера плюнул на герб соперника.

Поступок 28-летнего хавбека "красных дьяволов" был зафиксирован на камеру.

Позже испанец заверил, что его поступок был непреднамеренным.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" назвал "Реалу" трансферную стоимость Де Хеа. | soccernews.ru