Эррера плюнул на герб "Манчестер Сити"

Теги манчестер юнайтедманчестер ситиандер эррера

Эррера плюнул на герб "Манчестер Сити"В перерыве матча против "Манчестер Сити" полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера плюнул на герб соперника.

Поступок 28-летнего хавбека "красных дьяволов" был зафиксирован на камеру.

Позже испанец заверил, что его поступок был непреднамеренным.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" назвал "Реалу" трансферную стоимость Де Хеа. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Три мяча для прохода: "Рома", вопреки прогнозам, постарается взять реванш у "Барселоны"

Три мяча для прохода: "Рома", вопреки прогнозам, постарается взять реванш у "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 32 54
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 32 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
Полная таблица

топ-5 тегов