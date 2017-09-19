Эррера продлит соглашение с "Манчестер Юнайтед"

Теги андер эррераманчестер юнайтед

Эррера продлит соглашение с "Манчестер Юнайтед"Полузащитник Андер Эррера продлит соглашение с "Манчестер Юнайтед" уже до конца текущего года.

Об этом сообщает Manchester Evening News.

Стороны лишь должны уладить последние детали нового соглашения.

Нынешнее соглашение испанца рассчитано до конца текущего сезона. 

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