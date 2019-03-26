Эррера прокомментировал слухи о возможном переходе в ПСЖ

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Эррера прокомментировал слухи о возможном переходе в ПСЖ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера не исключил, что по окончании сезона он сменит клубную прописку.

"Мой контракт истекает через три месяца, поэтому логично, что произойти может всё что угодно. Могут быть переговоры с "Манчестер Юнайтед" по поводу нового соглашения или переговоры с другими клубами. Это нормально. Я пока не знаю, покину ли Англию. Сейчас я сосредоточен на футболе, а остальное оставил на усмотрение агента", - приводит слова 29-летнего испанца El Periodico.

Ранее стало известно, что ПСЖ предложил Эррере контракт до 2022 года с зарплатой в размере 9 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек сыграл за "МЮ" 25 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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