Эррера прокомментировал слухи о возможном переходе в ПСЖ
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера не исключил, что по окончании сезона он сменит клубную прописку.
"Мой контракт истекает через три месяца, поэтому логично, что произойти может всё что угодно. Могут быть переговоры с "Манчестер Юнайтед" по поводу нового соглашения или переговоры с другими клубами. Это нормально. Я пока не знаю, покину ли Англию. Сейчас я сосредоточен на футболе, а остальное оставил на усмотрение агента", - приводит слова 29-летнего испанца El Periodico.
Ранее стало известно, что ПСЖ предложил Эррере контракт до 2022 года с зарплатой в размере 9 миллионов евро.
В текущем сезоне хавбек сыграл за "МЮ" 25 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
Не пропустите: "Лестер" требует от "Манчестер Юнайтед" более 100 миллионов за Магуайра. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Джикия: "Ахмат" способен достойно противостоять лидерам чемпионата"
-
Кузяев успешно перенес операцию в Германии
-
Сульшер может стать главным тренером "Манчестер Юнайтед" уже на этой неделе
-
Пас пяткой Ахметова - самое красивое действие дня в отборе к Евро-2020
-
"Арсенал" планирует перехватить трансферную цель ПСЖ
-
Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020
-
Мбаппе провёл личную беседу с Зиданом. Игрок готов перебраться в "Реал"
-
Промес может перейти в "Барселону"
-
Адвокат Кокорина: "Наша жалоба ушла в ЕСПЧ"
-
Эррера прокомментировал слухи о возможном переходе в ПСЖ
-
Карраско хочет вернуться в Европу
-
"Барселона" собирается летом подписать защитника "Ливерпуля"
-
"Реал" предлагает "Манчестер Юнайтед" обмен Хамеса на Погба
-
В "Аяксе" оценили возможность возвращения Вертонгена и Алдервейрелда
-
Сборной Украины грозят серьёзные санкции из-за натурализованного футболиста
-
"Реал" предложил Ковачича двум клубам
-
1
"Манчестер Сити" нацелился на защитника "Атлетико"
-
Определена дата предварительного судебного заседания по делу Кокорина и Мамаева
-
Хадсон-Одои стал вторым в списке самых молодых игроков, вышедших в стартовом составе сборной Англии на официальный матч
-
"Уфа" может сменить главного тренера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14