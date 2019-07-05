Эррера прокомментировал свой переход в ПСЖ

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Эррера прокомментировал свой переход в ПСЖ

Новичок ПСЖ Андер Эррера поделился эмоциями после подписания контракта с парижским клубом.

"ПСЖ - самый большой клуб Франции, который продолжает развиваться и играет, чтобы завоевать все возможные трофеи. У клуба очень красивая история, и я счастлив, что могу написать её новые страницы.

Когда "МЮ" и ПСЖ играли в Лиге Чемпионов на "Олд Траффорд" присутствовавшие болельщики из Парижа были невероятны. Они пели, гнали команду вперёд на протяжении всего матча. Это было то, что действительно мне запомнилось и осталось со мной", - сказал 29-летний испанец.

Напомним, что Эррера перешёл из "Манчестер Юнайтед" в ПСЖ на правах свободного агента и заключил контракт до 2024 года.

Не пропустите: Эррера мог остаться в "Манчестер Юнайтед" при условии увеличения зарплаты более чем в 4 раза. | http://soccernews.ru
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