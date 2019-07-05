Эррера прокомментировал свой переход в ПСЖ
Новичок ПСЖ Андер Эррера поделился эмоциями после подписания контракта с парижским клубом.
"ПСЖ - самый большой клуб Франции, который продолжает развиваться и играет, чтобы завоевать все возможные трофеи. У клуба очень красивая история, и я счастлив, что могу написать её новые страницы.
Когда "МЮ" и ПСЖ играли в Лиге Чемпионов на "Олд Траффорд" присутствовавшие болельщики из Парижа были невероятны. Они пели, гнали команду вперёд на протяжении всего матча. Это было то, что действительно мне запомнилось и осталось со мной", - сказал 29-летний испанец.
Напомним, что Эррера перешёл из "Манчестер Юнайтед" в ПСЖ на правах свободного агента и заключил контракт до 2024 года.
Не пропустите: Эррера мог остаться в "Манчестер Юнайтед" при условии увеличения зарплаты более чем в 4 раза. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27