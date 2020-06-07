Эррера рассказал, что нужно изменить в себе Погба, если он хочет играть в "Реале"
Хавбек ПСЖ Андер Эррера, игравший вместе с Полем Погба в "Манчестер Юнайтед", рассказал, что футболисту нужно сделать для того, чтобы хорошо заиграть в "Реале".
Ранее сообщалось, что француз может продолжить карьеру в мадридском клубе.
"У Поля есть все: он прорывается сквозь защиту, отбирает мяч, хорошо играет в воздухе, умеет защищаться и атаковать. Но в "МЮ" у него были взлеты и падения. Бывает, что в матчах он один делает разницу, но в другом у неге не получается. Такой дорогой игрок всегда должен круто играть.
Если он сможет демонстрировать стабильность, конечно, его захочет подписать и "Реал", и любой другой крупный европейский клуб", - цитирует Эрреру AS.
В нынешнем сезоне 27-летний Погба сыграл за "МЮ" 8 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом истекает через год.
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Месси - лучший футболист в истории по забитым голам на домашнем стадионе своей команды
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18