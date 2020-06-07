Эррера рассказал, что нужно изменить в себе Погба, если он хочет играть в "Реале"

Хавбек ПСЖ Андер Эррера, игравший вместе с Полем Погба в "Манчестер Юнайтед", рассказал, что футболисту нужно сделать для того, чтобы хорошо заиграть в "Реале".

Ранее сообщалось, что француз может продолжить карьеру в мадридском клубе.

"У Поля есть все: он прорывается сквозь защиту, отбирает мяч, хорошо играет в воздухе, умеет защищаться и атаковать. Но в "МЮ" у него были взлеты и падения. Бывает, что в матчах он один делает разницу, но в другом у неге не получается. Такой дорогой игрок всегда должен круто играть.

Если он сможет демонстрировать стабильность, конечно, его захочет подписать и "Реал", и любой другой крупный европейский клуб", - цитирует Эрреру AS.

В нынешнем сезоне 27-летний Погба сыграл за "МЮ" 8 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом истекает через год.

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