Эррера рассказал в чем разница ПСЖ и "Манчестер Юнайтед"

Игрок ПСЖ Андер Эррера рассказал в чем разница парижского клуба и "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает So Foot.

Напомним, полузащитник перешел в ПСЖ летом 2019 года на правах свободного агента из "МЮ".

"Не могу говорить о том, что было в этом клубе в предыдущие сезоны, так как меня тут не было. Но сейчас я вижу, что эта команда думает исключительно о футболе. Иногда, если смотреть со стороны, может показаться, что у ПСЖ есть некая гламурная сторона, которая может раздражать некоторых. Но здесь мы потеем, тренируемся и работаем.

В "МЮ" были моменты, когда я думал, что для нас футбол не на первом месте", - сказал Эррера.

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