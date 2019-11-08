Эррера рассказал в чем разница ПСЖ и "Манчестер Юнайтед"
Игрок ПСЖ Андер Эррера рассказал в чем разница парижского клуба и "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает So Foot.
Напомним, полузащитник перешел в ПСЖ летом 2019 года на правах свободного агента из "МЮ".
"Не могу говорить о том, что было в этом клубе в предыдущие сезоны, так как меня тут не было. Но сейчас я вижу, что эта команда думает исключительно о футболе. Иногда, если смотреть со стороны, может показаться, что у ПСЖ есть некая гламурная сторона, которая может раздражать некоторых. Но здесь мы потеем, тренируемся и работаем.
В "МЮ" были моменты, когда я думал, что для нас футбол не на первом месте", - сказал Эррера.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" намерен зимой провернуть два топ-трансфера| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Вальверде прокомментировал предполагаемый конфликт между Месси и Гризманном
-
"Наполи" и "Милан" интересуются Алексеем Миранчуком
-
Скауты "Ювентуса" следили за игрой Алексея Миранчука в матче Лиги Чемпионов
-
Форвард "Севильи" Мунир признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
-
Глеб рассказал, как Погребняк избил велосипедиста в Германии
Лента новостей
-
Суарес вошел в заявку "Барселоны" на матч с "Сельтой"
-
1
Стало известно возможное время проведения Эль Класико в декабре
-
Дивеев прокомментировал ничейный результат в матче с "Ференцварошем"
-
5
Вальверде прокомментировал предполагаемый конфликт между Месси и Гризманном
-
Видаль является главной трансферной целью "Интера"
-
Эррера рассказал в чем разница ПСЖ и "Манчестер Юнайтед"
-
Шалимов: "Ахмат" выдал неважную игру с "Уралом", ребята это понимают"
-
Городов признан лучшим игроком матча "Ахмат" - "Урал"
-
Венгер: "Звонили из "Баварии" и попросили дать ответ в течение недели"
-
"Наполи" и "Милан" интересуются Алексеем Миранчуком
-
"Ахмат" и "Урал" не выявили победителя в РПЛ
-
1
Тедеско назвал свое любимое блюдо в России
-
1
Зидан ответил на обвинения спортивного директора ПСЖ
-
Скауты "Ювентуса" следили за игрой Алексея Миранчука в матче Лиги Чемпионов
-
3
Окслейд-Чемберлен стал лучшим игроком "Ливерпуля" в октябре
-
Жена Касильяса успешно прошла курс химиотерапии
-
Форвард "Севильи" Мунир признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
-
Фанат "Витесса" заявил, что болельщики недовольны командой
-
Смолов: "Мечта играть в Европе осталась"
-
1
Болельщики "Ливерпуля" выбрали лучшего игрока команды в октябре
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Манчестер Сити
|11
|25
|3
|Лестер Сити
|11
|23
|4
|Челси
|11
|23
|5
|Арсенал Лондон
|11
|17
|6
|Шеффилд Юнайтед
|11
|16
|7
|Борнмут
|11
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Кристал Пэлас
|11
|15
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|11
|Вулверхэмптон
|11
|13
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|13
|13
|Тоттенхэм
|10
|12
|14
|Бернли
|11
|12
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|16
|Астон Вилла
|11
|11
|17
|Эвертон
|10
|10
|18
|Саутгемптон
|11
|8
|19
|Норвич Сити
|11
|7
|20
|Уотфорд
|11
|5