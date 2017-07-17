Эррера сожалеет, что Мората не перешёл в "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера расстроен из-за того, что нападающий "Реала" Альваро Мората не перебрался на "Олд Траффорд".

"Я уже начал думать, что буду играть с Моратой в одном клубе. Он действительно был близок к переходу. Жаль, что Альваро не с нами. Но он топ-форвард и будет преуспевать в любом клубе" - приводит слова Эрреры AS.

Напомним, что "МЮ" пытался купить Морату этим летом, однако "Реал" требовал за своего игрока 90 миллионов евро, что отпугнуло английский клуб. В итоге "красные дьяволы" подписали бельгийца Ромелу Лукаку.

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