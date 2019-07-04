Эррера стал игроком ПСЖ
ПСЖ подписал контракт с хавбеком Андером Эррерой.
Как сообщает официальный сайт клуба, с 29-летним испанцем было подписано пятилетнее соглашение. Отметим, что игрок пришел в клуб свободным агентом.
Эррера с 2014 по 2019 год выступал за "Манчестер Юнайтед". За "красных дьяволов" он сыграл 189 матчей, в которых отметился 20 забитыми мячами и 27 ассистами.
Эррера является воспитанником "Сарагосы", за которую играл с 2008 по 2011 год, после чего перебрался в "Атлетик".
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