Эррера стал игроком ПСЖ

ПСЖ подписал контракт с хавбеком Андером Эррерой.

Как сообщает официальный сайт клуба, с 29-летним испанцем было подписано пятилетнее соглашение. Отметим, что игрок пришел в клуб свободным агентом.

Эррера с 2014 по 2019 год выступал за "Манчестер Юнайтед". За "красных дьяволов" он сыграл 189 матчей, в которых отметился 20 забитыми мячами и 27 ассистами.

Эррера является воспитанником "Сарагосы", за которую играл с 2008 по 2011 год, после чего перебрался в "Атлетик".

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