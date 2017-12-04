Эррера уверен, что "Манчестер Юнайтед" поборется за чемпионство

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Эррера уверен, что "Манчестер Юнайтед" поборется за чемпионство

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера выразил уверенность, что его команда поборется за чемпионство в текущем сезоне.

"В ближайшее время мы обретём свою лучшую форму. Мы идём на втором месте и боремся за первое. Мы настроены оптимистично" - цитирует Эрреру The Telegraph.

Отметим, что по итогам 15 туров "МЮ" отстаёт от лидирующего "Манчестер Сити" на 8 очков. В следующее воскресенье команды сыграют между собой на "Олд Траффорд". 

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Команда М О
1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
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