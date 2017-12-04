Эррера уверен, что "Манчестер Юнайтед" поборется за чемпионство

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера выразил уверенность, что его команда поборется за чемпионство в текущем сезоне.

"В ближайшее время мы обретём свою лучшую форму. Мы идём на втором месте и боремся за первое. Мы настроены оптимистично" - цитирует Эрреру The Telegraph.

Отметим, что по итогам 15 туров "МЮ" отстаёт от лидирующего "Манчестер Сити" на 8 очков. В следующее воскресенье команды сыграют между собой на "Олд Траффорд".

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