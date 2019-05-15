Эррера встал на защиту Моуринью

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Эррера встал на защиту Моуринью

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера считает неправильным мнение, что в текущем сезоне "красные дьяволы" провалились из-за бывшего главного тренера команды Жозе Моуринью.

"Если у команды плохой сезон, то игроки за это несут ответственность на 75 процентов. Легко искать причину в уволенном тренере, но правда в том, что это наша общая вина. Каждый футболист в раздевалке имеет отношение к тому, что случилось с нами по ходу сезона. Я очень уважаю Моуринью. Он перепробовал всё. Первый сезон с ним был довольно успешным. Тогда мы были вторыми, и у нас было много ожиданий от следующего сезона, но это не сработало. Не только из-за него", - цитирует Эрреру официальный сайт клуба.

Напомним, что "МЮ" уволил Моуринью в декабре прошлого года после серии неудовлетворительных результатов.

На смену португальцу пришёл Уле Гуннер Сульшер, но ему не удалось финишировать с командой выше шестого места в АПЛ.

Эррера в скором времени покинет "Олд Траффорд". Контракт испанца с клубом подходит к концу и он решил сменить обстановку.

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