Эррера выбрал лучшего футболиста и голкипера АПЛ

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера выбрал лучшего игрока и вратаря АПЛ.

"Лично для меня лучшим футболистом в АПЛ является Эден Азар. Для меня он лучший, и я говорю это со своего первого дня в Англии.

Лучшим голкипером же является Давид Де Хеа, причём, с большим отрывом. Думаю, у него некий божий дар" - приводит слова Эрреры Sky Sports.

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