Эррера: "Я хотел бы продлить контракт с "МЮ", но я не уверен, что это может произойти"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера поделился информацией о переговорах с клубом о новом соглашении.

"Безусловно, я хотел бы продлить контракт с клубом, но я не уверен, что это может произойти. Мы начали переговоры с руководством по новому контракту, но на данный момент ничего не ясно" - приводит слова Эрреры Goal.com.

Отметим, что контракт Эрреры с "МЮ" рассчитан до июня 2019 года.

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