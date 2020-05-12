Эррера заявил, что Неймар страдает из-за журналистов

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Эррера заявил, что Неймар страдает из-за журналистов

Испанский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Андер Эррера выразил мнение, что его одноклубник бразильский нападающий Неймар страдает от средств массовой информации.

"Неймар является одной из самых больших удач в моей карьере. Но СМИ каждый день пытаются "убить" его. Несмотря на это, он счастлив и помогает команде сплотиться. Он каждый день улыбается и создает благоприятную атмосферу в раздевалке. Но люди постоянно говорят о его волосах или одежде", - приводит слова Эрреры ESPN.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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