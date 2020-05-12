Эррера заявил, что Неймар страдает из-за журналистов
Испанский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Андер Эррера выразил мнение, что его одноклубник бразильский нападающий Неймар страдает от средств массовой информации.
"Неймар является одной из самых больших удач в моей карьере. Но СМИ каждый день пытаются "убить" его. Несмотря на это, он счастлив и помогает команде сплотиться. Он каждый день улыбается и создает благоприятную атмосферу в раздевалке. Но люди постоянно говорят о его волосах или одежде", - приводит слова Эрреры ESPN.
В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Футбольный журнал изобразил Роналду, Неймара, Гризманна и Погба в образе танцующих гробовщиков. | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Футболист "Барселоны" заразился коронавирусом
-
Месси и Роналду не попали в сборную лучших исполнителей штрафных в истории футбола
-
Арсен Венгер рассказал, кого он считает лучшим зимним трансфером "Арсенала"
-
Агент Селюк высмеял информацию об интересе "Барселоны" к Алексею Миранчуку
-
Известный арбитр предложил завершить РПЛ без объявления чемпиона
-
1
Эррера заявил, что Неймар страдает из-за журналистов
-
"Наполи" продлит контракт с одним из лидеров из-за интереса "Ливерпуля"
-
Легенда "Манчестер Юнайтед" рассказал, что нужно клубу для борьбы за чемпионство
-
18 лет назад ЦСКА выиграл первый трофей под руководством Евгения Гинера
-
"Наполи" нашел замену Калиду Кулибали в Серии А
-
1
Бывший игрок "Спартака" Озбилиз эффектным финтом обыграл оппонента на тренировке
-
Девушка Роналду опубликовала пикантное фото из тренажерного зала
-
4
Лионель Месси радикально сменил имидж
-
"Ювентус" предложил "Барселоне" трех футболистов в рамках масштабного обмена игроками
-
ЦСКА может лишиться одного из главных спонсоров
-
"Теперь вы видите, какого играть с победителем". Ибрагимович посмотрел фильм про Майкла Джордана
-
Братьями Миранчуками интересуется не "Барселона", а другой испанский клуб
-
Экс-игрок "Реала" арестован за продажу кокаина
-
Леонид Федун, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии
-
Президент "Урала" высказался о том, будет ли доигран сезон в РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13