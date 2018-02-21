Эррерин: "Спартак" приедет в Бильбао за победой"

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Вратарь "Атлетика" Яго Эррерин серьезно настраивается на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Спартака", несмотря на победу в первом поединке со счетом 3:1.

"Результат первого матча для нас положительный, но сопернику нечего терять. "Спартак" приедет за победой. Мы должны воспользоваться их проблемами и необходимостью идти вперед. В любом случае "Атлетик" будет играть на победу. В этом заключается наша идея", - приводит слова Эррерина официальный твиттер клуба.

Матч "Атлетик" - "Спартак" состоится 22 февраля в Бильбао и начнется в 23:05 мск.

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