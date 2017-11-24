Ещё десять клубов обеспечили себе выход в 1/16 финала Лиги Европы

По итогам пятого тура группового этапа Лиги Европы ещё десять клубов обеспечили себе выход в 1/16 финала турнира.

Так, путёвки в плей-офф ЛЕ завоевали "Партизан", "Брага", "Милан", "Лион", "Аталанта", "Вильярреал", "Ницца", "Ред Булл Зальцбург", "Виктория Пльзень" и "Эстерсунд".

Ранее в эту стадию пробились "Стяуа", "Арсенал", "Лацио", "Зенит" и "Реал Сосьедад".

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