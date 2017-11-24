Ещё десять клубов обеспечили себе выход в 1/16 финала Лиги Европы
По итогам пятого тура группового этапа Лиги Европы ещё десять клубов обеспечили себе выход в 1/16 финала турнира.
Так, путёвки в плей-офф ЛЕ завоевали "Партизан", "Брага", "Милан", "Лион", "Аталанта", "Вильярреал", "Ницца", "Ред Булл Зальцбург", "Виктория Пльзень" и "Эстерсунд".
Ранее в эту стадию пробились "Стяуа", "Арсенал", "Лацио", "Зенит" и "Реал Сосьедад".
Не пропустите: "Милан" разгромил "Аустрию" и вышел в плей-офф Лиги Европы. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Реал" в Мадриде проэкзаменует "Малагу"
-
"Красный" Мерсисайд против "синего" Лондона: "Ливерпуль" принимает "Челси"
-
Непростой выезд: Гладбахская "Боруссия" готовится дать бой "Баварии"
-
На "Олд Траффорд" спустя четверть века: "Брайтон" погостит у "Манчестер Юнайтед"
-
Последний шанс Слуцкого? "Халл" сразится с пятой командой Чемпионшипа
Лента новостей
-
Марков стал автором первого хет-трика в текущем сезоне РФПЛ
-
"Болонья" – "Сампдория" - 3:0 (обзор)
-
"Болонья" вдесятером громит "Сампдорию"
-
Аллегри считает, что у "Ювентуса" нет кризиса
-
"Тосно" – "Арсенал Тула" - 3:2 (обзор)
-
"Рома" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"
-
Хет-трик Маркова принёс "Тосно" волевую победу над "Арсеналом"
-
"Барселона" в январе продаст трёх игроков: среди претендентов "на выход" шестеро
-
Роналду забил 16 голов "Малаге" в 16 матчах
-
Мойес близок к антирекорду АПЛ
-
"Милан" включился в борьбу за форварда "Селтика"
-
Клопп прокомментировал недовольство Конте календарём АПЛ
-
Глушаков будет доволен минимальной победой над "Зенитом"
-
"Урава Ред Даймондс" выиграла азиатскую Лигу Чемпионов
-
"Мариуполь" - "Ворскла" - 0:1 (обзор)
-
"Алавес" – "Эйбар" - 1:2 (обзор)
-
"Ворскла" в меньшинстве добыла победу над "Мариуполем"
-
Два удаления и гол на последних минутах: "Эйбар" взял верх над "Алавесом"
-
Стала известна заявка ЦСКА на матч с "Рубином"
-
Месси: "У нас с Роналду нет никаких отношений"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Вильярреал
|5
|11
|2
|Славия Прага
|5
|8
|3
|Астана
|5
|7
|4
|Маккаби Тель-Авив
|5
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|5
|10
|2
|Партизан
|5
|8
|3
|Шкендербеу
|5
|5
|4
|Янг Бойз
|5
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Брага
|5
|10
|2
|Лудогорец
|5
|8
|3
|Истанбул ББ
|5
|5
|4
|Хоффенхайм
|5
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Милан
|5
|11
|2
|АЕК
|5
|7
|3
|Аустрия Вена
|5
|4
|4
|Риека
|5
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|5
|11
|2
|Лион
|5
|11
|3
|Аполлон
|5
|3
|4
|Эвертон
|5
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Шериф
|5
|9
|2
|Локомотив Москва
|5
|8
|3
|Копенгаген
|5
|6
|4
|Злин
|5
|2
|Группа G
|М
|О
|1
|Стяуа Бухарест
|5
|10
|2
|Виктория Плзень
|5
|9
|3
|Лугано
|5
|6
|4
|Хапоэль Беэр-Шева
|5
|4
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|5
|10
|2
|Црвена Звезда
|5
|6
|3
|Кельн
|5
|6
|4
|БАТЭ
|5
|5
|Группа I
|М
|О
|1
|Зальцбург
|5
|11
|2
|Марсель
|5
|7
|3
|Коньяспор
|5
|5
|4
|Витория Гимарайнш
|5
|4
|Группа J
|М
|О
|1
|Эстерсунд ФК
|5
|10
|2
|Атлетик Бильбао
|5
|8
|3
|Заря Луганск
|5
|6
|4
|Герта
|5
|4
|Группа K
|М
|О
|1
|Лацио
|5
|13
|2
|Ницца
|5
|9
|3
|Зульте-Варегем
|5
|4
|4
|Витесс
|5
|2
|Группа L
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|5
|13
|2
|Реал Сосьедад
|5
|12
|3
|Русенборг
|5
|4
|4
|Вардар
|5
|0