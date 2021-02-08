Еще два футболиста "Атлетико" заразились коронавирусом

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Еще два футболиста "Атлетико" заразились коронавирусомУ мадридского "Атлетико" новые проблемы с составом.

Полузащитники клуба Тома Лемар и Эктор Эррера прошли очередное тестирование и их результаты тестов на коронавирус дали положительный результат, сообщает Deportes Cuatro.

Футболисты будут вынуждены находиться на самоизоляции, согласно протоколам Ла Лиги. Таким образом, они пропустят ближайшие матчи своей команды. Сегодня, 8 февраля,  "Атлетико" играет дома с "Сельтой" в чемпионате Испании, а 13 февраля — с "Гранадой" на выезде.

Напомним, "матрасники" лидируют в Ла Лиге. У команды Симеоне 50 очков в 19 матчах. Отрыв от ближайших преследователей составляет 7 баллов, однако, в запасе у "Атлетико" еще 2 игры.

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