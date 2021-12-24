Еще два футболиста "Реала" сдали отрицательные тесты на коронавирус
Фото: инстаграм Лунина/Автор неизвестен
В мадридском "Реале" идет на спад вспышка коронавируса. Недавно положительные тесты сдали Лука Модрич, Марсело, Гарет Бэйл, Андрей Лунин, Иско, Давид Алаба и помощник главного тренера Давиде Анчелотти.
Как сообщает журналист Хосе Луис Санчес, Иско и Андрей Лунин сегодня сдали отрицательные тесты на коронавирус.
Таким образом, единственным футболистом, который все еще более ковидом остается Марко Асенсио, так как ранее все остальные футболисты, указанные выше, на днях сдали отрицательные тесты.
После 19 сыгранных матче "Реал" идет на первом месте в Ла Лиге, имея отрыв от ближайшего преследователя "Севильи" в 8 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14