Ещё два футболиста "Сампдории" заболели коронавирусом
Стало известно о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией среди игроков "Сампдории".
Ранее было объявлено о заболевании Маноло Габбьядини, Омара Колли, Альбина Экдаля, Антонино ла Гумины и Мортена Торсбю.
Теперь же этот список пополнили ещё два футболиста - защитники Фабио Депаоли и Бартош Берешиньски.
"Сампдория" сообщила, что это последняя информация о ситуации с коронавирусом в клубе, впредь подобные данные публиковаться не будут.
Напомним, что из-за пандемии Серия А приостановлена на неопределённый срок.
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