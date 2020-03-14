Ещё два футболиста "Сампдории" заболели коронавирусом

Теги сампдориябартош берешиньскифабио депаоликоронавирус

Ещё два футболиста "Сампдории" заболели коронавирусом

Стало известно о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией среди игроков "Сампдории".

Ранее было объявлено о заболевании Маноло ГаббьядиниОмара КоллиАльбина ЭкдаляАнтонино ла Гумины и Мортена Торсбю.

Теперь же этот список пополнили ещё два футболиста - защитники Фабио Депаоли и Бартош Берешиньски.

"Сампдория" сообщила, что это последняя информация о ситуации с коронавирусом в клубе, впредь подобные данные публиковаться не будут.

Напомним, что из-за пандемии Серия А приостановлена на неопределённый срок.

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