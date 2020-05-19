Ещё два города подтвердили, что примут матчи Евро-2020
УЕФА получила гарантии проведения матчей финального турнира Евро-2020 от ещё двух городов.
Ранее свои намерения принять игры континентального первенства подтвердили Санкт-Петербург, Мюнхен и Копенгаген. Теперь же к ним присоединились Бильбао и Дублин.
Напомним, что Чемпионат Европы перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса. Турнир должен пройти в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Помимо вышеупомянутых городов матчи Евро ожидаются в Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Амстердаме, Глазго и Лондоне.
Не пропустите: Россия предоставила УЕФА правительственные гарантии на проведение матчей Евро-2020. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1