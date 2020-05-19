Ещё два города подтвердили, что примут матчи Евро-2020

УЕФА получила гарантии проведения матчей финального турнира Евро-2020 от ещё двух городов.

Ранее свои намерения принять игры континентального первенства подтвердили Санкт-Петербург, Мюнхен и Копенгаген. Теперь же к ним присоединились Бильбао и Дублин.

Напомним, что Чемпионат Европы перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса. Турнир должен пройти в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Помимо вышеупомянутых городов матчи Евро ожидаются в Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Амстердаме, Глазго и Лондоне.

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