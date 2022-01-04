Еще два игрока "Барселоны" заразились коронавирусом

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Еще два игрока "Барселоны" заразились коронавирусом

Фото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

Футболисты "Барселоны" - полузащитник Педри и нападающий Ферран Торрес заразились коронавирусом, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Тесты обоих игроков дали положительный результат. Футболисты переносят заболевание без симптомов и отправились на самоизоляцию. Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились 15 игроков "Барселоны".

Напомним, что Ферран Торрес перешел в "Барселону" несколько дней назад из "Манчестер Сити" за 55 миллионов евро.

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