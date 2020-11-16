Ещё два игрока "Ливерпуля" травмировались в расположении сборных

Теги ливерпульэндрю робертсонджордан хендерсонтравмы

Ещё два игрока "Ливерпуля" травмировались в расположении сборных

Кадровые проблемы "Ливерпуля" во время международной паузы продолжают усугубляться.

Напомним, что сначала "красные" получили плохие новости из сборной Англии - серьёзную травму получил и, вероятно, выбыл до конца сезона защитник Джо Гомес.

Теперь же за сутки "Ливерпуль" потерял ещё двоих игроков - хавбека Джордана Хендерсона и левого фулбека Эндрю Робертсона.

Примечательно, что сейчас в лазарете находится вся основная четвёрка обороны "скаузеров" - это помимо вышеупомянутых ещё и Вирджил ван Дейк с Трентом Александром-Арнольдом.

Не пропустите: ФИФА выплатит "Ливерпулю" компенсации за травму Джо Гомеса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дзюба останется в "Зените"

Дзюба останется в "Зените"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов