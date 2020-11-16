Ещё два игрока "Ливерпуля" травмировались в расположении сборных

Кадровые проблемы "Ливерпуля" во время международной паузы продолжают усугубляться.

Напомним, что сначала "красные" получили плохие новости из сборной Англии - серьёзную травму получил и, вероятно, выбыл до конца сезона защитник Джо Гомес.

Теперь же за сутки "Ливерпуль" потерял ещё двоих игроков - хавбека Джордана Хендерсона и левого фулбека Эндрю Робертсона.

Примечательно, что сейчас в лазарете находится вся основная четвёрка обороны "скаузеров" - это помимо вышеупомянутых ещё и Вирджил ван Дейк с Трентом Александром-Арнольдом.

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