Ещё два игрока прибыли на сбор "Зенита" в Катаре

Теги зенит санкт-петербургбранислав ивановичматиас краневиттер

Ещё два игрока прибыли на сбор "Зенита" в Катаре

Ещё два игрока прибыли на сбор питерского "Зенита", который готовится к весенней части сезона в Катаре.

Как сообщает официальный сайт "сине-бело-голубых", в расположение команды прилетели защитник Бранислав Иванович и хавбек Матиас Краневиттер.

Ранее серб и аргентинец в связи с личными обстоятельствами не отправились в Катар вместе с другими футболистами.

Напомним, что вскоре "Зенит" стартует в Кубке "Матч Премьер". В этом турнире подопечные Сергея Семака сразятся с "Локомотивом" (22 января), "Спартаком" (25 января) и "Ростовом" (28 января).

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