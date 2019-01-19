Ещё два игрока прибыли на сбор "Зенита" в Катаре
Ещё два игрока прибыли на сбор питерского "Зенита", который готовится к весенней части сезона в Катаре.
Как сообщает официальный сайт "сине-бело-голубых", в расположение команды прилетели защитник Бранислав Иванович и хавбек Матиас Краневиттер.
Ранее серб и аргентинец в связи с личными обстоятельствами не отправились в Катар вместе с другими футболистами.
Напомним, что вскоре "Зенит" стартует в Кубке "Матч Премьер". В этом турнире подопечные Сергея Семака сразятся с "Локомотивом" (22 января), "Спартаком" (25 января) и "Ростовом" (28 января).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10