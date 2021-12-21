Еще два игрока "Реала" заразились коронавирусом

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Еще два игрока "Реала" заразились коронавирусом

Фото: инстаграм Иско/Автор неизвестен

Футболисты мадридского "Реала" защитник Давид Алаба и полузащитник Иско заразились коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба. 

Оба игрока ушли на самоизоляцию и пропустят матч 19-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком" (22 декабря). Ранее в "Реале" коронавирусом заразились  полузащитник Марко Асенсио, нападающие Гарет Бэйл и Родриго Гоэс, а также вратарь Андрей Лунин.

В нынешнем сезоне 29-летний Алаба провел 23 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. На счету 29-летнего Иско один забитый мяч в семи поединках.

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