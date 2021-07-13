Ещё два клуба АПЛ готовы поспорить за Гризманна

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Ещё два клуба АПЛ готовы поспорить за Гризманна

Фото инстаграм Антуана Гризманна

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн получил ещё два предложения из Англии, утверждает Express.

По сведениям издания, вслед за "Манчестер Сити" свой интерес к 30-летнему футболисту обозначили "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Сам француз предпочитает вернуться в "Атлетико", однако "сине-гранатовые" не хотят усиливать конкурента по Ла Лиге.

В прошлом сезоне Гризманн сыграл за "Барсу" 51 матч, забил 20 голов и сделал 13 ассистов.

Не пропустите: "Барселона" против ухода Гризманна в "Атлетико". | http://soccernews.ru
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