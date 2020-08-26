Еще два клуба отказались от трансфера Месси

Будущее капитана "Барселоны" Лионеля Месси пока остается неопределенным.

По сведениям журналиста Кристиана Фалька, "Бавария" не планирует покупать футболиста. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Ювентус" также отказался от идеи трансфера аргентинца.

Напомним, что ранее ПСЖ принял решение не тратиться на покупку Месси.

Таким образом, основным претендентом на Месси является "Манчестер Сити", который готов предложить игроку трехлетний контракт.

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