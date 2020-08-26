Еще два клуба отказались от трансфера Месси

Теги барселоналионель мессибавария мюнхенювентус

Еще два клуба отказались от трансфера Месси

Будущее капитана "Барселоны" Лионеля Месси пока остается неопределенным.

По сведениям журналиста Кристиана Фалька, "Бавария" не планирует покупать футболиста. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Ювентус" также отказался от идеи трансфера аргентинца.

Напомним, что ранее ПСЖ принял решение не тратиться на покупку Месси.

Таким образом, основным претендентом на Месси является "Манчестер Сити", который готов предложить игроку трехлетний контракт.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" начал переговоры с Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" определился с размером предложения по трансферу Месси

"Манчестер Сити" определился с размером предложения по трансферу Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов