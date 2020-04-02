Еще два клуба РПЛ готовятся к сокращению зарплат

"Рубин" и "Уфа" вынуждены пойти на сокращение расходов из-за приостановки чемпионата в связи с распространением коронавируса.

Как сообщает "Чемпионат", клубы готовятся сократить зарплату игрокам первой команды на 50 процентов.

Напомним, что такие же меры будут применены в "Динамо" и "Зените".

После 22 туров "Рубин" идет в РПЛ на 14-м месте, а "Уфа" - на девятом.

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