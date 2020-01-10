Ещё два клуба РПЛ включились в борьбу за Комличенко

На форварда "Млады Болеслав" Николая Комличенко претендует не только "Рубин", сообщают российские СМИ.

Конкуренцию казанскому клубу составят столичные "Локомотив" и "Динамо".

По информации источника, "бело-голубые" примут решение о возможном трансфере нападающего в начале следующей недели, а "железнодорожники" хотят усилить атаку, но для этого им нужно расстаться с Эдером или Фёдором Смоловым.

В текущем сезоне Комличенко забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах. Его рыночная стоимость - 5,5 миллионов евро.

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