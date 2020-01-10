Ещё два клуба РПЛ включились в борьбу за Комличенко

Теги млада болеславрубинлокомотив москвадинамо москваниколай комличенкотрансферы

Ещё два клуба РПЛ включились в борьбу за Комличенко

На форварда "Млады Болеслав" Николая Комличенко претендует не только "Рубин", сообщают российские СМИ.

Конкуренцию казанскому клубу составят столичные "Локомотив" и "Динамо".

По информации источника, "бело-голубые" примут решение о возможном трансфере нападающего в начале следующей недели, а "железнодорожники" хотят усилить атаку, но для этого им нужно расстаться с Эдером или Фёдором Смоловым.

В текущем сезоне Комличенко забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах. Его рыночная стоимость - 5,5 миллионов евро.

Не пропустите: "Динамо" объявило о подписании 17-летнего вратаря. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Президент "Барселоны" определился с будущим Вальверде

Президент "Барселоны" определился с будущим Вальверде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов