Ещё два клуба включились в борьбу за Зе Луиша

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Ещё два клуба включились в борьбу за Зе Луиша

Фото инстаграм Зе Луиша

Экс-форвард московского "Локомотива" Зе Луиш интересен турецким клубам, утверждает "СЭ".

По информации источника, заполучить 31-летнего футболиста хотят "Газиантеп" и "Гиресунспор".

Ранее сообщалось, что на игрока претендуют "Бешикташ", "Сент-Этьен" и "Труа".

Зе Луиш выступал за "Локо" с октября 2020 года, сыграл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

Три недели назад "железнодорожники" объявили о расторжении контракта с нападающим, и он стал свободным агентом.

Не пропустите: Цорн ответил Зе Луишу. | http://soccernews.ru
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