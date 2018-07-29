Еще два клуба вступили в борьбу за Виду

Защитник "Бешикташа" Домагой Вида попал в сферу интересов еще двух европейских клубов.

Как сообщает Fanatik, речь идет о "Вест Хэме" и "Монако". Отмечается, что оба клуба готовы выложить за хорвата порядка 30 миллионов евро.

Ранее главным претендентом на Виду считался "Ливерпуль".

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