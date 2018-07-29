Еще два клуба вступили в борьбу за Виду

Теги монаковест хэм юнайтеддомагой видабешикташ

Еще два клуба вступили в борьбу за Виду

Защитник "Бешикташа" Домагой Вида попал в сферу интересов еще двух европейских клубов.

Как сообщает Fanatik, речь идет о "Вест Хэме" и "Монако". Отмечается, что оба клуба готовы выложить за хорвата порядка 30 миллионов евро.

Ранее главным претендентом на Виду считался "Ливерпуль".

Читайте также: Агент подтвердил заинтересованность "Ливерпуля", "Барселоны" и "Атлетико" в подписании Виды. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов

Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов