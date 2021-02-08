Еще два матча Еврокубков перенесены на другие стадионы

УЕФА продолжает перенос матчей из-за коронавирусных ограничений в ряде стран.

Первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между менхенгладбахской "Боруссией" и "Манчестер Сити" будет сыгран не в Германии, а в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена".