Еще два матча Еврокубков перенесены на другие стадионы
УЕФА продолжает перенос матчей из-за коронавирусных ограничений в ряде стран.
Первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между менхенгладбахской "Боруссией" и "Манчестер Сити" будет сыгран не в Германии, а в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена".
Перенос обусловлен тем, что Германия прекратила авиасообщение с Великобританией до 17 февраля в связи с распространением нового штамма коронавируса. Из-за этого у "горожан" нет возможности прибыть в Менхенгладбах к дате игры, сообщает официальный сайт "МанСити".
Журналист Танкреди Палмери в своем Твиттере заявляет, что первая игра 1/8 финала Лиги Чемпионов "Атлетико"- "Челси" пройдет в Варшаве. Ситуация схожа с немецкой. Власти Испании не принимают самолеты из Великобритании.
Напомним, что матч "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль" тоже был перенесен в Будапешт.
Читать также: Матч "Мольде" — "Хоффенхайм" в Лиги Европы перенесен в Испанию | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Хабиб назвал клуб за который хотел бы играть
-
Бохинен перешел в ЦСКА
-
Еще два матча Еврокубков перенесены на другие стадионы
-
У "Спартака" есть для "Аякса" три варианта сделки по Промесу
-
Зидан прокомментировал текущую ситуацию в "Реале"
-
Дубль Левандовски вывел "Баварию" в финал Клубного Чемпионата Мира
-
Матч "Мольде" — "Хоффенхайм" в Лиги Европы перенесен в Испанию
-
"Ливерпуль" заинтересован в трансфере Винисиуса
-
Еще два футболиста "Атлетико" заразились коронавирусом
-
"Манчестер Сити" не оставляет надежд подписать Месси
-
Сын Дидье Дрогба перешел в итальянский клуб
-
Каррера может стать главным тренером клуба третьей итальянской лиги
-
У "Реала" проблемы с составом. Игроков не хватает на полную заявку
-
France Football поместил на обложку Месси в футболке ПСЖ
-
"Манчестер Юнайтед" присматривается к защитнику "РБ Лейпциг" Конате
-
"Ювентус" потерял ряд важных игроков перед матчем с "Интером"
-
2
"Ливерпуль" летом намерен избавиться от шести футболистов
-
Алаба назвал "Челси" свои зарплатные требования
-
"Заря" подписала лучшего бомбардира чемпионата Украины
-
"Химки" намерены продлить Глушакова
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4