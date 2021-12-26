Еще два топ-клуба АПЛ вступили в борьбу за таланта из "Байера"

Фото инстаграм Флориана Вирца

Вингер "Байера" Флориан Вирц попал в сферу интересов еще нескольких клубов.

Как сообщает Express, в гонку за 18-летним талантом вступили "Ливерпуль" и "Челси".

Отмечается, что в Германии Вирц уже получил прозвище "новый Кай Хаверц".

Ранее интерес к футболисту проявляли "Бавария", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".

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