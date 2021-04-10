Ещё два топ-клуба включились в гонку за Хвичей

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Ещё два топ-клуба включились в гонку за Хвичей

Фото твиттер "Рубина"

У полузащитника казанского "Рубина" Хвичи Кварацхелии появились ещё два варианта продолжения карьеры.

По информации Tuttomercatoweb, на 20-летнего футболиста нацелились миланский "Интер" и "Аталанта".

Ранее сообщалось об интересе к грузину со стороны "Баварии", "Боруссии" Д, "Милана", "Ювентуса" и "Наполи".

В текущем сезоне Хвича сыграл за "Рубин" 21 матч, забил 4 гола и забил 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

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