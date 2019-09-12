Еще два топ-клуба вступили в борьбу за Руиса

Хавбек "Наполи" Фабиан Руис находиться на прицеле топ-клубов Европы.

Как сообщает Calciomercato, в услугах 23-летнего испанца заинтересованы "Бавария" и "Ливерпуль". Ранее сообщалось об интересе со стороны "Барселоны" и "Реала".

Соглашение Руиса с клубом рассчитано до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Руиса 7 забитых мячей и 3 ассиста в 40 играх.

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