Еще два тренера вошли в шорт-лист "Баварии"

Теги бавария мюнхеннико ковачральф хазенхюттль

Еще два тренера вошли в шорт-лист "Баварии"

"Бавария" все еще не определилась с кандидатурой нового тренера для команды.

Как сообщает Bild, в список претендентов вошли наставник "РБ Лейпциг" Ральф Хазенхюттль и коуч "Айнтрахта" Нико Ковач.

Ранее сообщалось, что "Баварию" может возглавить тренер "Ниццы" Люсьен Фавр.

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