Еще две команды вышли на чемпионат мира
Фото: твиттер чемпионата мира\Автор неизвестен
Сборные Японии и Саудовской Аравии квалифицировались на чемпионат мира-2022 в Катаре.
Команды Японии обыграла Австралию со счетом 2:0 и занимает 1-е место в группе B, набрав 21 очко после 9 туров. Отметим, что Японцы не пропустили ни одного ЧМ с 1998 года – это будет их седьмой Мундиаль подряд.
Также на чемпионат мира вышла Саудовская Аравия, которая занимает второе место в группе, которая набрала 19 очков после 8 матчей.
На третьем месте располагается Австралия с 15 очками после 9 туров.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3