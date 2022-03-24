Еще две команды вышли на чемпионат мира

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Еще две команды вышли на чемпионат мира

Фото: твиттер чемпионата мира\Автор неизвестен

Сборные Японии и Саудовской Аравии квалифицировались на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Команды Японии обыграла Австралию со счетом 2:0 и занимает 1-е место в группе B, набрав 21 очко после 9 туров. Отметим, что Японцы не пропустили ни одного ЧМ с 1998 года – это будет их седьмой Мундиаль подряд.

Также на чемпионат мира вышла Саудовская Аравия, которая занимает второе место в группе, которая набрала 19 очков после 8 матчей.

На третьем месте располагается Австралия с 15 очками после 9 туров.

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