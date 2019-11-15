Еще две сборные добыли путевки на Евро-2020

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Еще две сборные добыли путевки на Евро-2020

Сборные Англии и Чехии, представляющие группу А, вышли на Евро-2020.

За тур до конца отборочного раунда англичане лидируют в группе, набрав 18 очков. Чехи идут на второй позиции и имеют 15 очков. Следом за ними располагается Косово, который отстал от Чехии на 4 балла.

Напомним, что сегодня путевки в финальную часть турнира также добыли Франция и Турция.

Ранее на Евро-2020 вышли сборные Бельгии, Италии, России, Польши, Украины и Испании.

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3 Албания Албания 3 3
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Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
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