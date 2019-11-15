Еще две сборные добыли путевки на Евро-2020

Сборные Англии и Чехии, представляющие группу А, вышли на Евро-2020.

За тур до конца отборочного раунда англичане лидируют в группе, набрав 18 очков. Чехи идут на второй позиции и имеют 15 очков. Следом за ними располагается Косово, который отстал от Чехии на 4 балла.

Напомним, что сегодня путевки в финальную часть турнира также добыли Франция и Турция.

Ранее на Евро-2020 вышли сборные Бельгии, Италии, России, Польши, Украины и Испании.

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