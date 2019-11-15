Еще две сборные добыли путевки на Евро-2020
Сборные Англии и Чехии, представляющие группу А, вышли на Евро-2020.
За тур до конца отборочного раунда англичане лидируют в группе, набрав 18 очков. Чехи идут на второй позиции и имеют 15 очков. Следом за ними располагается Косово, который отстал от Чехии на 4 балла.
Напомним, что сегодня путевки в финальную часть турнира также добыли Франция и Турция.
Ранее на Евро-2020 вышли сборные Бельгии, Италии, России, Польши, Украины и Испании.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1