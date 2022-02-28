Ещё две сборные присоединились к бойкоту матчей против России

Норвегия и Уэльс официально подтвердили, что не будут играть с Россией из-за ситуации на Украине.

Указанные сборные присоединились к Швеции, Польше, Чехии, Англии и Албании в бойкоте матчей с россиянами.

"Мы полностью солидарны с тем, что проводить матчи с Россией абсолютно неуместно", - заявил глава Норвежского футбольного союза Терье Свендсен.

"Мы солидарны с Украиной, последние события в этой стране шокируют. Мы приняли решение, что в ближайшем будущем не будем проводить матчи с Россией на международном уровне ни в одном из турниров", - говорится в заявлении Футбольной ассоциации Уэльса.

Напомним, что в минувший четверг Россия начала военную спецоперацию на территории Украины, которая вызвала осуждение со стороны западных стран.

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