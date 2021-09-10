"Еще лет 100 будет в заднице". Кафельников ярко прокомментировал слова Путина о лимите на легионеров

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"Еще лет 100 будет в заднице". Кафельников ярко прокомментировал слова Путина о лимите на легионеров

Фото: инстаграм Евгения Кафельникова/Автор неизвестен

Легендарный российский теннисист и болельщик московского "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал слова президента Российской Федерации Владимира Путина, который высказался против отмены лимита на иностранных футболистов в Российской Премьер-Лиге.

"Если после слов Путина лимит на легионеров не отменят, наш футбол еще лет 100 будет в заднице, и еще столько же мы не будем играть на Олимпиаде. У нас вся страна в переобуваниях, так что не удивлюсь, если сейчас руководители РФС поменяют свое мнение. Благодаря таким некомпетентным действиям некоторых людей мы все глубже и глубже себя закапываем. Конечно, президент не должен влиять на решения в футболе – он некомпетентен в вопросах спорта. При всем моем уважении к нему", - приводит слова Кафельникова Sport24.

Напомним, что сейчас в Российской Премьер-Лиге можно включать в заявку не более восьми иностранцев.

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