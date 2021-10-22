"Ещё не наигрался": Глушаков сделал заявление о своём будущем

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Полузащитник "Химок" Денис Глушаков признался, что завершение профессиональной карьеры пока не входит в его планы.

"Что планирую делать после завершения карьеры? А вы так сильно хотите, чтобы я закончил карьеру? Я ещё не задумывался об этом, если честно. Понятно, что я учился на тренера, до сих пор учусь. Есть лицензия, надо будет её защищать. Хотелось бы быть тренером, остаться в структуре футбола, спорта, дальше прогрессировать. Первое время прямо резко хотелось тренировать, а потом отпустило. Думаю: "Зачем об этом задумываться? Надо ещё поиграть спокойно в футбол, а потом уже будешь думать".

Сейчас весь погружен в футбол, весь в футболе. Понимаю, что ещё не наигрался в него. Ещё хочу играть. Всё бы отдал, чтобы вернуться на десять лет назад и поиграть эти годы ещё", - сказал 34-летний футболист.

В текущем сезоне Глушаков сыграл за "Химки" 11 матчей и забил 6 голов. Со 2 октября он не выходит на поле из-за травмы.

Контракт хавбека с подмосковным клубом рассчитан до июня 2024 года.

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