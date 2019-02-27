Ещё ничего не решено: Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Реалом"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Кубка Испании против мадридского "Реала".

"Эль Класико - это всегда важный и сложный матч. В нашем противостоянии ещё ничего не решено и мы не скрываем, что рассчитываем пройти дальше. Наша итоговая цель - победа в турнире. Мы всегда стремимся к этому. Игра будет привлекательной для болельщиков", - сказал Вальверде.

Напомним, что матч "Реал" - "Барселона" состоится сегодня, 27 февраля, в 23:00 мск. Первая встреча между этими командами завершилась ничьей 1:1.

Не пропустите: "Реал" - "Барселона": анонс и прогноз второго полуфинального матча Кубка Короля. | http://soccernews.ru