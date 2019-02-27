Ещё ничего не решено: Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Реалом"

Теги барселонареал мадридэрнесто вальверде

Ещё ничего не решено: Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Реалом"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Кубка Испании против мадридского "Реала".

"Эль Класико - это всегда важный и сложный матч. В нашем противостоянии ещё ничего не решено и мы не скрываем, что рассчитываем пройти дальше. Наша итоговая цель - победа в турнире. Мы всегда стремимся к этому. Игра будет привлекательной для болельщиков", - сказал Вальверде.

Напомним, что матч "Реал" - "Барселона" состоится сегодня, 27 февраля, в 23:00 мск. Первая встреча между этими командами завершилась ничьей 1:1.

Не пропустите: "Реал" - "Барселона": анонс и прогноз второго полуфинального матча Кубка Короля. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Акинфеев - лучший вратарь европейских топ-лиг по одному из важных показателей

Акинфеев - лучший вратарь европейских топ-лиг по одному из важных показателей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 25 57
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 25 50
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 25 48
4 Хетафе Хетафе 25 39
5 Севилья Севилья 25 37
6 Алавес Алавес 25 37
7 Бетис Бетис 25 36
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 25 35
9 Валенсия Валенсия 25 33
10 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 25 33
11 Эйбар Эйбар 25 31
12 Леганес Леганес 25 30
13 Леванте Леванте 25 30
14 Эспаньол Эспаньол 25 30
15 Жирона Жирона 25 28
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 25 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 25 25
18 Вильярреал Вильярреал 25 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 25 23
20 Уэска Уэска 25 19
Полная таблица

топ-5 тегов