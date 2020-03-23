Еще один бывший президент "Реала" заразился коронавирусом



Бывший президент мадридского "Реала" Фернандо Мартин заразился китайским коронавирусом COVID-19, сообщает Marca.

По сведениям издания, 72-летний Мартин в данный момент госпитализирован и его тест на коронавирус показал положительный результат. Он являлся президентом "Реала" в 2006 году, сменив Флорентино Переса, а затем его преемником стал Рамон Кальдерон.

Напомним, что ранее от коронавируса умер другой бывший президент королевского клуба Лоренсо Санс.

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