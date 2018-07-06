Еще один чемпион мира выразил готовность возглавить сборную Аргентины

Известный в прошлом аргентинский футболист, а ныне тренер Марио Кемпес выразил готовность возглавить национальную сборную своей страны.

" Нелегко управлять такой командой, потому что за вами стоит целая страна. Но я был бы готов взять на себя такую ответственность. С командой предстоит много работы, но впереди есть достаточно времени, чтобы создать хороший проект - это очень интересная задача, которая мне по плечу, в этом я уверен", - цитирует 63-летнего специалиста El Mundo Deportivo.

В 1978-м году Кемпес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Его тренерская карьера оказалась менее успешной - он успел лишь поработать в Индонезии, Албании, Колумбии и Боливии, а также с итальянским "Казарано" и испанским "Сан-Фернандо".

Ранее желание возглавить сборную Аргентины на бесплатной основе выразил Диего Марадона.

Напомним, Ассоциация футбола Аргентины планирует сделать предложение Гвардиоле. | soccernews.ru