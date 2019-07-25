Еще один экс-игрок "Барселоны" перейдет в "Виссел Кобе"

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Еще один экс-игрок "Барселоны" перейдет в "Виссел Кобе"

Экс-игрок "Барселоны" Томас Вермален, вероятно, переберется в Японию.

Как сообщает Marca, 33-летний бельгиец перейдет в "Виссел Кобе". Напомним, что за японский клуб играют Андрес Иньеста и Давид Вилья.

Контракт Вермалена с "Барселоной" истек этим летом. В составе каталонцев он выступал с 2014 года. За это время он провел 53 игры, забил один гол и отдал один ассист.

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