Еще один экс-игрок "Барселоны" перейдет в "Виссел Кобе"
Экс-игрок "Барселоны" Томас Вермален, вероятно, переберется в Японию.
Как сообщает Marca, 33-летний бельгиец перейдет в "Виссел Кобе". Напомним, что за японский клуб играют Андрес Иньеста и Давид Вилья.
Контракт Вермалена с "Барселоной" истек этим летом. В составе каталонцев он выступал с 2014 года. За это время он провел 53 игры, забил один гол и отдал один ассист.
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|Урава Редз
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|4
|Санфречче Хиросима
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|5
|Омия Ардия
|17
|26
|6
|Гамба Осака
|17
|24
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|Кашива Рейсол
|17
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|Джубило Ивата
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|Токио
|17
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|Вегалта Сендай
|17
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|11
|Йокогама Ф. Маринос
|17
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|12
|Виссел Кобе
|17
|20
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|Албирекс Ниигата
|17
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|Нагоя Грампус
|17
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|Саган Тосу
|17
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