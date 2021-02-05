Ещё один экс-игрок сборной России готов бесплатно выступать за "Тамбов"
Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов предложил свои услуги "Тамбову".
"Если "Тамбову" нужны игроки, пусть звонят. Я бы тоже согласился бесплатно поиграть, возобновить карьеру в РПЛ и помочь клубу в такой ситуации. Я и так сейчас поигрываю по три-четыре раза на неделе, нахожусь в форме. Так что надо поговорить, если есть заинтересованность. Если могу помочь, то почему бы и нет? Я бы с удовольствием попробовал", – сказал Билялетдинов.
Последним клубом 35-летнего хавбека был литовский "Тракай", из которого он ушёл в 2018 году.
Ранее другой экс-игрок российской сборной Владимир Быстров выразил готовность бесплатно выступать за "Тамбов".
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