Еще один фаворит ЧМ-2018 прибыл в Россию

Сборная Франции прилетела в Москву на Чемпионат Мира-2018, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, французы сразу отправились на свою базу в Московской области.

На ЧМ-2018 Франция сыграет в одной группе с Австралией (16 июня), Перу (21 июня) и Данией (26 июня).

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