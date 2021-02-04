Еще один форвард "Атлетико" заразился коронавирусом

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Еще один форвард "Атлетико" заразился коронавирусомПресс-служба клуба мадридского "Атлетико" заявляет, что новичок команды Мусса Дембеле сдал положительный тест на коронавирус.

В порядке соблюдения правил и медицинских протоколов Ла Лиги, 24-летний нападающий был вынужден отправиться на самоизоляцию. 

Напомним, что в последнее время коронавирус был выявлен и у других футболистов "Атлетико": Жоау Фелиша, Марио Эрмосо и Янника Карраско.

Дембеле перешел к "матрасникам" в январе на правах аренды из "Лиона". За испанский клуб он пока не выступал.

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