Еще один форвард "Атлетико" заразился коронавирусом

Пресс-служба клуба мадридского "Атлетико" заявляет, что новичок команды Мусса Дембеле сдал положительный тест на коронавирус.

В порядке соблюдения правил и медицинских протоколов Ла Лиги, 24-летний нападающий был вынужден отправиться на самоизоляцию.

Напомним, что в последнее время коронавирус был выявлен и у других футболистов "Атлетико": Жоау Фелиша, Марио Эрмосо и Янника Карраско.