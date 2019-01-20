Еще один футболист догнал Роналду в гонке бомбардиров Серии А

Теги фабио квальяреллакриштиану роналдудуван сапата

Еще один футболист догнал Роналду в гонке бомбардиров Серии А

Форвард "Сампдории" Фабио Квальярелла отметился дублем в игре с "Фиорентиной" (3:3).

35-летний нападающий довел счет голов в чемпионате до 14 и попал в тройку лидеров бомбардирской гонки Серии А, в которую также входят Дуван Сапата и Криштиану Роналду.

Отметим, что Квальярелла поражает ворота соперников в 10 играх кряду.

Всего в этом сезоне на его счету 14 голов и 5 ассистов в 21 игре.

Читайте также: Сапата сравнялся с Роналду по забитым мячам в Серии А. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" - "Леганес": видеотрансляция матча 20-го тура чемпионата Испании

"Барселона" - "Леганес": видеотрансляция матча 20-го тура чемпионата Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 19 53
2 Наполи Наполи 19 44
3 Интер Милан Интер Милан 20 40
4 Рома Рома 20 33
5 Лацио Лацио 19 32
6 Милан Милан 19 31
7 Аталанта Аталанта 20 31
8 Сампдория Сампдория 20 30
9 Парма Парма 20 28
10 Фиорентина Фиорентина 20 27
11 Торино Торино 20 27
12 Сассуоло Сассуоло 20 26
13 Кальяри Кальяри 19 20
14 Дженоа Дженоа 19 20
15 Удинезе Удинезе 20 18
16 СПАЛ СПАЛ 20 18
17 Эмполи Эмполи 19 16
18 Болонья Болонья 20 14
19 Фрозиноне Фрозиноне 20 10
20 Кьево Кьево 19 8
Полная таблица

топ-5 тегов