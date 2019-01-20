Еще один футболист догнал Роналду в гонке бомбардиров Серии А

Форвард "Сампдории" Фабио Квальярелла отметился дублем в игре с "Фиорентиной" (3:3).

35-летний нападающий довел счет голов в чемпионате до 14 и попал в тройку лидеров бомбардирской гонки Серии А, в которую также входят Дуван Сапата и Криштиану Роналду.

Отметим, что Квальярелла поражает ворота соперников в 10 играх кряду.

Всего в этом сезоне на его счету 14 голов и 5 ассистов в 21 игре.

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