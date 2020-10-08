Еще один футболист "Интера" заразился коронавирусом

В "Интере" зафиксирован новый случай заражения коронавирусом.

Как сообщает Football Italia, заболевание было выявлено у защитника Милана Шкриньяра. Напомним, что ранее положительный тест был у Алессандро Бастони.

При этом "Интер" официально пока не подтвердил наличие болезни у Шкриньяра. На данный момент он находится в расположении сборной Словакии.

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